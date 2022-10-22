Россиянин с ножом в груди ездил по улицам Куйбышева

В полицию Куйбышева Новосибирской области поступила информация о том, что возле одного из магазинов двое граждан, причинив телесные повреждения своему 59-летнему знакомому, удерживают его в автомобиле.

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На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Полицейские увидели автомобиль, за рулем которого сидел раненый мужчина. Полицейские задержали на месте подозреваемых, находившихся в салоне. Потерпевший был передан медицинским работникам. В машине на заднем сиденье полицейские обнаружили охотничье ружье, которое злоумышленники похитили у потерпевшего, 70 патронов 16 калибра, ножи.

«Двое малознакомых граждан нанесли мужчине ножевое ранение грудной клетки, похитили денежные средства в размере 3,5 тысяч рублей. Затем злоумышленники заставили потерпевшего сесть в свой автомобиль и отвезти их туда, куда им необходимо», - говорится в сообщении ГУ МВД по области.