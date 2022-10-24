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13 минут назад

Сотрудники ФСИН и МВД задержали сбежавших из колонии-поселения двоих заключенных

Lenta.ruиещё 7

Сотрудники ФСИН и МВД задержали двоих заключенных, сбежавших из колонии-поселения при исправительной колонии №8. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Сбежавших из колонии-поселения двоих заключенных задержали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одного из них, Игоря Кащенко, задержали рядом с автовокзалом в Барнауле, второго, Сергея Усарова, — в Советском районе Новосибирска.

Об их побеге стало известно 22 октября. Отмечалось, что они отбывали наказания за имущественные преступления.

«В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения», — ранее прокомментировали условия содержания уголовников в ГУФСИН.

Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осужденные могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Уточнялось, что этим и воспользовались беглецы.

29 августа сообщалось, что в Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных за убийство и грабеж.

Происшествия,ФСИН,
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