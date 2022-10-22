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59 минут назад

В квартире на Мехзаводе в Самаре нашли расчленённое тело 29-летнего мужчины

СОВА

В региональном Следственном комитете сообщили, что накануне в Самаре было возбуждено уголовное дело после того, как в одной из квартир в поселке Мехзавод обнаружили расчлененное тело 29-летнего мужчины.

В российском городе расчленили мужчину
Фото: СОВАСОВА

Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, первого, 40-летнего подозреваемого задержали выехавшие по указанному адресу полицейские. Еще двоих заметили сотрудники Госавтоинспекции благодаря разосланным ориентировкам. Мужчины проезжали в Daewoo Nexia по улице Авроры в районе пересечения с Московским шоссе. Задержанным 36 и 31 год.

Один из них пояснил, что 20 октября они с приятелями выпивали спиртное в арендуемой квартире. В процессе между мужчиной и одним из троих гостей возникла ссора. Начались оскорбления, которые переросли в драку. В итоге все трое избили своего товарища разными предметами, а затем кто-то схватился за нож.

Когда жертва скончалась, мужчины захотели скрыть следы преступления и расчленили убитого, а затем начали искать машину, чтобы увезти тело. Однако все были задержаны сотрудниками полиции.

В ближайшее время следователи выступят перед судом с ходатайством об избрании в отношении мужчин меры пресечения.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,ГИБДД,
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