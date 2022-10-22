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50 минут назад

При обстреле Шебекино погибли два человека

Майк Габриелян

Названо количество жертв среди мирного населения после обстрела Шебекино в Белгородской области.

Киевские вооруженные формирования убили двух гражданских, нанеся по городу несколько ударов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей», - написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, после обстрела без электричества остались почти 15 тысяч жителей. На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее журналисты съездили в Белгород и поговорили с жителями, чтобы узнать, как живет город на границе спецоперации.

Происшествия,Видео,СВО,Вячеслав Гладков,
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