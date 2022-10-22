Массовая драка в Подмосковье закончилась убийством

Массовая поножовщина с жертвами произошла в Подмосковье возле ночного кафе. Один человек убит, двое ранены, сообщает сайт ГУ МВД по Московской области.

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Конфликт имел место в Краснознаменске ночью 22 октября, возле кафе на проспекте Мира.

«Между компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От полученных ножевых ранений скончался житель Астраханской области 1991 года рождения», - сообщает полиция.

Двое мужчин 2003 и 1988 годов рождения были госпитализированы в медицинское учреждение с колото-резаными ранами.

На место прибыли наряды из отдела полиции «Власиха». Они задержали 8 граждан.