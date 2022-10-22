В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
17 минут назад

Массовая драка в Подмосковье закончилась убийством

Майк Габриелян

Массовая поножовщина с жертвами произошла в Подмосковье возле ночного кафе. Один человек убит, двое ранены, сообщает сайт ГУ МВД по Московской области.

Массовая драка в Подмосковье закончилась убийством
Фото: ТАССТАСС

Конфликт имел место в Краснознаменске ночью 22 октября, возле кафе на проспекте Мира.

«Между компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От полученных ножевых ранений скончался житель Астраханской области 1991 года рождения», - сообщает полиция.

Сбежавший после смертельного ДТП водитель Porsche оказался сотрудником полиции

Двое мужчин 2003 и 1988 годов рождения были госпитализированы в медицинское учреждение с колото-резаными ранами.

На место прибыли наряды из отдела полиции «Власиха». Они задержали 8 граждан.

Начался розыск остальных участников инцидента.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители