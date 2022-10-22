Рабочие фабрики вытащили тело погибшей коллеги из агрегата и продолжили смену

Руководитель компании SPC Хео Янг Ин принес свои извинения за то, что приказал работникам хлебозавода продолжить смену после гибели сотрудницы в аппарате для изготовления соусов.

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23-летнюю девушку нашли коллеги на следующий день. Ее тело защемило в агрегате. Однако после трагедии руководство потребовало не прекращать работу. Это вызвало волну возмущений.