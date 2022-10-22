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1 час назад

Рабочие фабрики вытащили тело погибшей коллеги из агрегата и продолжили смену

Passion.ru

Руководитель компании SPC Хео Янг Ин принес свои извинения за то, что приказал работникам хлебозавода продолжить смену после гибели сотрудницы в аппарате для изготовления соусов.

Рабочие фабрики вытащили тело погибшей коллеги из агрегата и продолжили смену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23-летнюю девушку нашли коллеги на следующий день. Ее тело защемило в агрегате. Однако после трагедии руководство потребовало не прекращать работу. Это вызвало волну возмущений.

Янг признался, что нужно было проявить чуткость к травме сотрудников. Кроме того, он отметил, что будет проведено разбирательство для установления причины происшествия.

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