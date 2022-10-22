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22 минуты назад

При обстреле белгородского города ранены пять мирных жителей

Илья Родин

В Белгородской области пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что по рабочим вопросам посещал село Муром в Шебекинском районе области. В частности, обсудил с главой округа Владимиром Ждановым восстановление разрушенных объектов социальной сферы.

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Гладков добавил, что на обратном пути замедил дым в районе Шебекино. Выяснилось, что по гражданским объектам города нанесен удар.

По его данным, пять горожан получили ранения.

Ранее губернатор предупредил, что с 22 октября по 6 ноября в регионе продлевается «желтый уровень» террористической опасности. Кроме того, увеличивается срок постановления о запрете запуска разнообразной пиротехники.

Происшествия,Видео,СВО,Вячеслав Гладков,Владимир Жданов,
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