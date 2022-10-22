При обстреле белгородского города ранены пять мирных жителей

В Белгородской области пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что по рабочим вопросам посещал село Муром в Шебекинском районе области. В частности, обсудил с главой округа Владимиром Ждановым восстановление разрушенных объектов социальной сферы.

Гладков добавил, что на обратном пути замедил дым в районе Шебекино. Выяснилось, что по гражданским объектам города нанесен удар.

По его данным, пять горожан получили ранения.