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15 минут назад

Сбежавший после смертельного ДТП водитель Porsche оказался сотрудником полиции

Газета.Ru

Водитель автомобиля Porsche, устроивший смертельную аварию в Московской области, оказался сотрудником МВД. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сбежавший после смертельного ДТП водитель Porsche оказался сотрудником полиции
Фото: ТАССТАСС

"Водитель, управляя автомобилем марки Porsche, на перекрестке выехал на запрещающий знак светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места происшествия. Водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по г.о. Химки, находящийся в момент ДТП вне службы", - говорится в сообщении.

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Авария произошла в Московской области на Путилковском шоссе ночью 21 октября. В результате ДТП на месте погиб водитель автомобиля Hyundai. Машина Porsche после столкновения загорелась. Виновник аварии будет уволен из полиции, также на него заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина, севший в автобус с большой собакой, избил водителя из-за замечания в Нижнем Тагиле.

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