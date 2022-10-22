Сбежавший после смертельного ДТП водитель Porsche оказался сотрудником полиции

"Водитель, управляя автомобилем марки Porsche, на перекрестке выехал на запрещающий знак светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места происшествия. Водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по г.о. Химки, находящийся в момент ДТП вне службы", - говорится в сообщении.