В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
36 минут назад

Украинские власти сообщили о массовых взрывах

Ura.Ru

В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны.

Украинские власти сообщили о массовых взрывах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО.

В ДНР заявили о прицельном огне ВСУ по пожарным

В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом.

Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Происшествия,СВО,
73
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители