Украинские власти сообщили о массовых взрывах

В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом.