Украинские власти сообщили о массовых взрывах

В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны.
«По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале.
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО.
В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом.
Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.