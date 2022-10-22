На складе Минобороны Узбекистана произошел взрыв

На складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области произошел взрыв, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило ведомство.

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— 22 октября в 04.55 (2:55 по московскому времени) на складе Министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет, — сказано в сообщении в Telegram-канале узбекского ведомства.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, сообщает РИА Новости.

Позже представитель Минобороны Узбекистана сообщил, что ситуация на складе ведомства, где произошел взрыв, стабильная. Очаги возгорания потушены.