Россиянка выпала с пятого этажа и выжила

«Пагубная привычка едва не угробила 34-летнюю женщину. Выйдя на свой балкон, чтобы перекурить, она потеряла равновесие и полетела вниз. Для женщины финал стал счастливым — она не просто выжила после падения с пятого этажа, но и, благодаря стараниям врачей, снова может ходить. После полного восстановления она будет выписана домой, обещает бросить курить», — говорится в сообщении.