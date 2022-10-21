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26 минут назад

Россиянин во время ссоры сломал позвоночник бывшей девушке

Lenta.ru

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, которого обвиняют в причинении телесных повреждений своей бывшей сожительнице — мужчина сломал потерпевшей позвоночник. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Россиянин во время ссоры сломал позвоночник бывшей девушке
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Инцидент произошел около жилого дома в Балаклавском районе. 27-летний местный житель заметил, как его бывшая девушка общается с нынешней. Мужчине не понравилось, что возлюбленная из прошлого проявляет внимание к его новым отношениям.

Словесная ссора переросла в острый конфликт: мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а потом нанес несколько ударов ногами.

Полицейских и скорую помощь вызвала нынешняя сожительница, на глазах у которой все произошло. Пострадавшую госпитализировали и диагностировали перелом нижнего отдела позвоночника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако правоохранители назначили дополнительную экспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного вреда здоровью девушки.

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