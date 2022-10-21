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31 минуту назад

Российский уголовник до смерти забил сделавшего ему замечание мужчину

Lenta.ru

В Тульской области 35-летнему ранее судимому российскому уголовнику дали восемь лет колонии строгого режима за убийство 53-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Уголовник до смерти забил сделавшего ему замечание мужчину
Фото: Олег Харсеев/КоммерсантъОлег Харсеев/Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2008 года злоумышленник пил алкоголь на автобусной остановке. Проходивший мимо мужчина сделал уголовнику замечание за что немедленно подвергся нападению. Разъяренный и подогретый алкоголем злоумышленник нанес множество ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. Он остановился лишь когда забил свою жертву до смерти.

СКР возбудил уголовное дело по статье 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ) Уголовного кодекса РФ. «С целью установления лица, совершившего преступление, а также восстановления картины произошедшего, следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. Однако, раскрыть преступление по «горячим» следам не удалось»,— рассказали в СКР.

Однако работы по установлению подозреваемого не прекращались. И благодаря скрупулезной работе группы по раскрытию преступлений прошлых лет, в которую вошли опытные следователи и криминалисты вина злоумышленника была установлена.

Происшествия,Следственный комитет,
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