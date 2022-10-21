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22 минуты назад

Гладков: на промышленном предприятии в Шебекино произошел пожар из-за попадания снаряда

Газета.Ruиещё 2

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что промышленное предприятие в Шебекинском городском округе загорелось после попадания по нему снаряда.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, предварительно установлено, что в результате инцидента есть одна пострадавшая, которую уже везут в больницу.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, подробную информацию он сообщит позже.

Ране в сети появлялось много фото и видео с черным дымом около города Шебекино в Белгородской области. Местные паблики сообщают, что под удар попал лакокрасочный завод, но официального подтверждения этой информации не поступало.

Несколькими часами ранее Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Муром, расположенное в Шебекинском городском округе.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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