Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что промышленное предприятие в Шебекинском городском округе загорелось после попадания по нему снаряда.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, предварительно установлено, что в результате инцидента есть одна пострадавшая, которую уже везут в больницу.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, подробную информацию он сообщит позже.

Ране в сети появлялось много фото и видео с черным дымом около города Шебекино в Белгородской области. Местные паблики сообщают, что под удар попал лакокрасочный завод, но официального подтверждения этой информации не поступало.