Мужчина кинул камень в окно жены и пробил череп сыну

Telegram-канал Amber Mash пишет, что житель Калининградской области по имени Александр пришел к дому, где проживает его бывшая жена, и начал кидаться в окна камнями. В итоге один из булыжников, как отмечается в сообщении, попал в затылок десятилетнему сыну пары. Врачи сделали мальчику операцию и вставили в голову пластину, а правоохранители возбудили на отца уголовное дело.

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По информации канала, проблемы в этой семье начали еще 12 лет назад. Муж и жена воспитывали троих детей, однако отец семейства злоупотреблял спиртным и нередко избивал супругу. Amber Mash передает, что детям тоже доставалось, на них Александр даже бросался с ножом.

Канал отмечает, что такая обстановка в семье долгое время оставалась без внимания полиции. Кроме того, пару, один из детей которой является трехлетним малышом, не спешили разводить. Из-за ребенка им постоянно предлагали «еще подумать». В результате, подчеркивают авторы канала, женщина забрала детей и сбежала от агрессивного супруга.

Уже на этой неделе Александр пришел к дому бывшей жены и закидал окна камнями. Один из них пробил сыну голову, мальчика доставили в нейрохирургию ДОБ и срочно прооперировали. Mash добавляет, что на отца завели уголовное дело.