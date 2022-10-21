Под Ярославлем женщина избила двух сотрудниц полиции

В городе Данилов (Ярославская область) задержанная женщина избила двух сотрудниц полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 32-летнюю женщину задержали за появление на улице в пьяном состоянии и доставили в отдел полиции.
Там она попросилась в туалет, ее сопровождали две сотрудницы - 29-летняя старший лейтенант и 21-летняя стажер. Когда задержанная осталась с полицейскими наедине, она напала на них и избила так, что им потребовалась помощь врачей.
У одной из сотрудниц полиции ушибы лица и живота, у второй - сотрясение и ушиб лица, ее госпитализировали в хирургическое отделение.
По данным SHOT, напавшая на полицейских женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее в Оренбургской области муж и жена напали на полицейских, которые хотели оштрафовать их за распитие алкоголя на улице.
Против супругов возбудили уголовное дело о применении неопасного для здоровья насилия в отношении представителей власти. Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до пяти лет.