В российском аэропорту самолет сбил насмерть животное во время взлета

В международном аэропорту Казани самолет сбил насмерть зайца на взлетной полосе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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В надзорном ведомстве сообщили, что в российском аэропорту примерно в три часа ночи 21 октября воздушное судно Airbus 321, выполнявшее рейс Казань — Худжанд, сбило насмерть дикое животное при взлете. После этого полет был продолжен в штатном режиме.

Правоохранители рассказали, что инженер аэродромной службы обнаружил останки животного во время осмотра взлетно-посадочной полосы. Позже она была приведена в надлежащее состояние. Отмечается, что инцидент никак не повлиял на безопасность полета воздушных судов.

Представители транспортной прокуратуры заявили, что проверят обстоятельства происшествия и в случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.