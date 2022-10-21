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20 минут назад

Пожар на складе в Ногинске потушили

Никита Бородкин

Открытое горение на складе, который расположен на территории «Ногинск-Технопарк», удалось ликвидировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар на складе в Ногинске потушили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 10:48 на месте пожара складского здания объявлена ликвидация открытого горения», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что утром 21 октября на 58-м километре Горьковского шоссе на территории «Ногинск-Технопарк» произошел пожар. К 10:27 мск стало известно, что возгорание склада локализовали на площади в 2 тысячи квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и мобильная лаборатория, которая занималась замером предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Причина пожара пока неизвестна.

Происшествия,МЧС России,
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