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13 минут назад

В ходе СВО погиб мобилизованный отец троих детей из Читинской области

Газета.Ru

В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный отец троих детей Андрей Хомиченко из Читинской области. Об этом сообщает "Чита.ру".

В ходе СВО погиб мобилизованный отец троих детей
Фото: ust-barguzin.ucoz.ruust-barguzin.ucoz.ru

По информации издания, мужчину призвали 22 сентября. Мобилизованный окончил Балягинское училище по специальности "электромонтер" и проходил срочную службу в армии в 1994 году. Хомиченко был женат, у него остались трое несовершеннолетних детей.

Издание уточняет, что весной мужчина уже был на Украине и принимал участие в спецоперации. Он вернулся домой в июне, а в сентябре попал под частичную мобилизацию.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб 24-летний житель Бурятии, призванный в рамках частичной мобилизации. Дмитрий Сидоров служил в армии в 2017 году, получив должность водителя взвода транспортирования ракет. В сентябре этого года россиянин получил повестку в военкомат.

Происшествия,СВО,Дмитрий Сидоров,
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