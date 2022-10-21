В ходе СВО погиб мобилизованный отец троих детей

В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный отец троих детей Андрей Хомиченко из Читинской области. Об этом сообщает "Чита.ру".

Фото: ust-barguzin.ucoz.ru ust-barguzin.ucoz.ru

По информации издания, мужчину призвали 22 сентября. Мобилизованный окончил Балягинское училище по специальности "электромонтер" и проходил срочную службу в армии в 1994 году. Хомиченко был женат, у него остались трое несовершеннолетних детей.

Издание уточняет, что весной мужчина уже был на Украине и принимал участие в спецоперации. Он вернулся домой в июне, а в сентябре попал под частичную мобилизацию.