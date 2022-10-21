В ходе СВО погиб мобилизованный отец троих детей

В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный отец троих детей Андрей Хомиченко из Читинской области. Об этом сообщает "Чита.ру".
По информации издания, мужчину призвали 22 сентября. Мобилизованный окончил Балягинское училище по специальности "электромонтер" и проходил срочную службу в армии в 1994 году. Хомиченко был женат, у него остались трое несовершеннолетних детей.
Издание уточняет, что весной мужчина уже был на Украине и принимал участие в спецоперации. Он вернулся домой в июне, а в сентябре попал под частичную мобилизацию.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб 24-летний житель Бурятии, призванный в рамках частичной мобилизации. Дмитрий Сидоров служил в армии в 2017 году, получив должность водителя взвода транспортирования ракет. В сентябре этого года россиянин получил повестку в военкомат.