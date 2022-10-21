Пожар на складе в Ногинске локализован на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.

«Пожар локализован в 10.27. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - рассказали в пресс-службе МЧС России.

По его словам, пострадавших и угрозы распространения огня нет. Спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Напомним, утром поступила информация о пожаре на складе на территории «Ногинск-Технопарк» на 58-м километре Горьковского шоссе. Сообщалось, что предварительная площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.