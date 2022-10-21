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41 минуту назад

В Ногинске локализован пожар на складе

Елена Прошина

Пожар на складе в Ногинске локализован на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.

«Пожар локализован в 10.27. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - рассказали в пресс-службе МЧС России.

По его словам, пострадавших и угрозы распространения огня нет. Спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

В Ногинске произошел крупный пожар

Напомним, утром поступила информация о пожаре на складе на территории «Ногинск-Технопарк» на 58-м километре Горьковского шоссе. Сообщалось, что предварительная площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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