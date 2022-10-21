В Петербурге школьник случайно перерезал горло однокласснику во время игры

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту госпитализации 13-летнего школьника в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел 19 октября 2022 года в Приморском районе. Мальчик пошел в гости к своему однокласснику. Там дети играли с ножом и приятель случайно перерезал ему горло. Школьника доставили медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту огнестрельного ранения первоклассника. Мальчик нашел в квартире травматическое оружие отца и стал играть в него, после чего случайно выстрелил в себя. Ребенка госпитализировали с ранением головы.