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9 минут назад

В Петербурге школьник случайно перерезал горло однокласснику во время игры

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту госпитализации 13-летнего школьника в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В Петербурге школьник случайно перерезал горло однокласснику во время игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 19 октября 2022 года в Приморском районе. Мальчик пошел в гости к своему однокласснику. Там дети играли с ножом и приятель случайно перерезал ему горло. Школьника доставили медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту огнестрельного ранения первоклассника. Мальчик нашел в квартире травматическое оружие отца и стал играть в него, после чего случайно выстрелил в себя. Ребенка госпитализировали с ранением головы.

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