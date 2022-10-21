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6 минут назад

В Ногинске произошел крупный пожар

Мария Иванова

Утром в пятницу, 21 октября, в подмосковном Ногинске загорелся склад технопарка. Об этом сообщают ТАСС и Telegram-канал SHOT.

Представители МЧС заявили ТАСС, что площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров.

На кадрах, опубликованных SHOT, видны большие клубы дыма на зданиями склада. Канал уточняет, что пожар произошел на 58-м километре Горьковского шоссе. На месте работают пожарные.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

До этого о пожаре на складе в Ногинске сообщалось в конце августа. Пожар получил второй ранг сложности. Его площадь составила 300 квадратных метров, никто не пострадал.

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