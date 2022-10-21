В Ногинске произошел крупный пожар

Утром в пятницу, 21 октября, в подмосковном Ногинске загорелся склад технопарка. Об этом сообщают ТАСС и Telegram-канал SHOT.

Представители МЧС заявили ТАСС, что площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров.

На кадрах, опубликованных SHOT, видны большие клубы дыма на зданиями склада. Канал уточняет, что пожар произошел на 58-м километре Горьковского шоссе. На месте работают пожарные.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.