Сотрудники телерадиокомпании погибли при обстреле в Херсоне

При ракетном обстреле переправы в Херсоне погибли двое сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Екатерина Губарева.
«Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды», — написала Губарева, также опубликовав фотографию поврежденного автомобиля телерадиокомпании.
По словам замгубернатора, среди погибших есть российский продюсер, который приехал помогать Херсону и области.
Об обстреле переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября.