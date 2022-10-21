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35 минут назад

Сотрудники телерадиокомпании погибли при обстреле в Херсоне

Lenta.ru

При ракетном обстреле переправы в Херсоне погибли двое сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Екатерина Губарева.

Сотрудники телерадиокомпании погибли при обстреле в Херсоне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды», — написала Губарева, также опубликовав фотографию поврежденного автомобиля телерадиокомпании.

По словам замгубернатора, среди погибших есть российский продюсер, который приехал помогать Херсону и области.

Об обстреле переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября.

Происшествия,Екатерина Губарева,
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