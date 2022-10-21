Сотрудники телерадиокомпании погибли при обстреле в Херсоне

«Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды», — написала Губарева, также опубликовав фотографию поврежденного автомобиля телерадиокомпании.