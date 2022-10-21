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51 минуту назад

В Запорожье зафиксирована серия взрывов

Елена Прошина

Новая серия взрывов прогремела в Запорожье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Информацию о том, что региональная столица снова находится под обстрелом подтвердил в своем Телеграм-канале глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

«Ракетами атакуют областной центр», – написал он.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также сообщил, что в Запорожье зафиксирован «прилет» в пятиэтажный жилой дом, прорвало газовую трубу, виден огонь. Информации о пострадавших пока не поступало.

Власти заявили о серии взрывов в Харькове

Ранее об обстрелах сообщили власти Харьковской области. Говорилось об ударах по одному из предприятий в административном центре и серии взрывов в городе.

Также в пятницу утром о воздушной тревоге объявили власти Киева, а также военные администрации Одесской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Черновицкой областей.

Напомним, информация о мощных взрывах в ряде регионов Украины стала поступать с 10 октября. В результате ударов по инфраструктурным объектам повреждено, в частности, электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Происшествия,Видео,СВО,Александр Старух,Антон Геращенко,
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