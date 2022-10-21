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36 минут назад

«МК»: Большова получила 100 штрафов за нарушение ПДД и уже попадала в аварию

Никита Бородкин

Газета «Московский комсомолец» раскрыла детали «автомобильной» биографии актрисы Анны Большовой, которая сбила 31-летнюю женщину под Калугой. По информации журналистов, она уже девять лет владеет своей машиной и регулярно ездит в свой загородный дом в Калужской области.

Сотни штрафов и ДТП: детали "автомобильной биографии" Большовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В момент смертельного ДТП Большова была за рулем Audi Q3 2013 года выпуска — за эти годы пробег автомобиля составил 133 тыс. км. За все время артистка 100 раз нарушила ПДД, причем нередко штрафы выписывались в Калужской области. Большинство из них — за превышение скорости. За 2022 год Большова 22 раза нарушала правила, но всегда оплачивала штрафы вовремя.

Audi, который принадлежит Большовой, уже попадал в аварию в 2017 году. Тогда автомобиль актрисы столкнулся с припаркованной машиной — все обошлось без жертв.

Напомним, что 14 октября в Калужской области Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей в деревне Грачевка Калужской области, когда поворачивала с одной улицы на другую. Сестра погибшей подтвердила, что женщина в момент ДТП была пьяна. По ее словам, погибшая проводила время со своим двумя детьми, после чего муж отвез ее в населенный пункт и высадил на неосвещенной развилке дороги.

Происшествия,Анна Большова,
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