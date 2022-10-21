Сотни штрафов и ДТП: детали "автомобильной биографии" Большовой

Газета «Московский комсомолец» раскрыла детали «автомобильной» биографии актрисы Анны Большовой, которая сбила 31-летнюю женщину под Калугой. По информации журналистов, она уже девять лет владеет своей машиной и регулярно ездит в свой загородный дом в Калужской области.

В момент смертельного ДТП Большова была за рулем Audi Q3 2013 года выпуска — за эти годы пробег автомобиля составил 133 тыс. км. За все время артистка 100 раз нарушила ПДД, причем нередко штрафы выписывались в Калужской области. Большинство из них — за превышение скорости. За 2022 год Большова 22 раза нарушала правила, но всегда оплачивала штрафы вовремя.

Audi, который принадлежит Большовой, уже попадал в аварию в 2017 году. Тогда автомобиль актрисы столкнулся с припаркованной машиной — все обошлось без жертв.