Возросло число погибших из-за удара по переправе в Херсоне

В результате ракетного удара по гражданской переправе в Херсоне число погибших увеличилось до четырех человек. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Мне известно про четверых погибших», - сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев ранее сообщил о гибели двух человек после ракетного удара. При этом, по его словам, десять граждан пострадали, среди них есть дети и журналисты.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что украинская сторона выпустила 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Так, вооруженными силами страны были сбиты подразделения ПВО. Стало известно о падании одной из них в район Антоновского моста.