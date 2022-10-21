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50 минут назад

Возросло число погибших из-за удара по переправе в Херсоне

Лера Букина

В результате ракетного удара по гражданской переправе в Херсоне число погибших увеличилось до четырех человек. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Мне известно про четверых погибших», - сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев ранее сообщил о гибели двух человек после ракетного удара. При этом, по его словам, десять граждан пострадали, среди них есть дети и журналисты.

Названо число погибших при обстреле переправы в Херсоне

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что украинская сторона выпустила 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Так, вооруженными силами страны были сбиты подразделения ПВО. Стало известно о падании одной из них в район Антоновского моста.

Сергей Елисеев заявлял, что в ходе обстрела из HIMARS гражданской переправы в Херсоне вооруженными силами Украины использовались осколочные ракеты.

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