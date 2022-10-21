Хабаровск затянуло дымом от пожаров и палов

Накануне город также был затянут дымом. Ситуация немного улучшилась к вечеру, но дым снова появился к утру пятницы. Ветер сейчас очень слабый, всего 3 м/с, из-за чего происходит накопление дыма. "Ночью и завтра пройдут небольшие дожди в ЕАО и по части Амурской области, но значительно на пожарную обстановку это не повлияет. К тому же на выходных вновь установится сухая погода", - уточнили в Гидрометцентре, добавив, что ветер не изменит своего направления в ближайшее время.