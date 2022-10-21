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24 минуты назад

Хабаровск затянуло дымом от пожаров и палов

ТАСС

Задымление отмечается в Хабаровске, дым принесло от пожаров и палов в Хабаровском районе, Еврейской автономной области и Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Хабаровск затянуло дымом от пожаров и палов
Фото: ТАССТАСС

В городе снизилась видимость, ощущается запах гари.

"Есть очаги, термоточки в Смидовичском районе Еврейской автономии, в Амурской области и в Хабаровском районе Хабаровского края. Ветер западного направления переносит дым с облачными массивами на Хабаровск", - сказали в Гидрометцентре.

Накануне город также был затянут дымом. Ситуация немного улучшилась к вечеру, но дым снова появился к утру пятницы. Ветер сейчас очень слабый, всего 3 м/с, из-за чего происходит накопление дыма. "Ночью и завтра пройдут небольшие дожди в ЕАО и по части Амурской области, но значительно на пожарную обстановку это не повлияет. К тому же на выходных вновь установится сухая погода", - уточнили в Гидрометцентре, добавив, что ветер не изменит своего направления в ближайшее время.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе за минувшие сутки зафиксировали 23 термические аномалии. Часть из них совпала с очагами природных пожаров, часть с неконтролируемым горением сухой растительности. Подразделения пожарной охраны в регионе выезжали на 10 ландшафтных пожаров, палы травы ликвидировали в течение дня. В региональном главке МЧС отметили, что пока данных о превышении предельно допустимых значений оксида углерода в воздухе нет.

На территории региона действует особый противопожарный режим.

Происшествия,МЧС России,
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