Мигранты угрожали пистолетом вставшему на защиту 15-летней сестры россиянину

Екатеринбуржцу, вставшему на защиту 15-летней сестры, которую пытался склонить к интиму уроженец Таджикистана, угрожали пистолетом. Об этом рассказал сам юноша, поделившись подробностями драки с обидчиком и его друзьями. По словам парня, он не ожидал, что его оппонент приедет на «стрелку» не один.

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Скандал в Екатеринбурге получил широкую огласку 20 октября. 23-летний мужчина из Таджикистана переписывался с 15-летней школьницей, пытаясь склонить ее к интиму. Об этом узнал 16-летний брат девочки и вызвал неприятеля на разговор. Тот приехал на встречу с друзьями и избил парня. Как рассказал свердловчанин, у одного из иностранцев был при себе пистолет — судя по всему, травматический.

«Начался какой-то беспредел. Начали повышенные знаки агрессии проявляться. А именно у одного был травмат. Выбрал лучшее — выйти один на один. Было страшно, но это было лучше, чем пойти против травмата», — поделился екатеринбуржец, его словам приводит telegram-канал Ural Mash.

После драки 16-летнего парня доставили в больницу с повреждениями. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщали, что по данному факту проводится проверка.