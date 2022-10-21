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1 час назад

Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине «Лепесток»

RT на русскомиещё 1

Мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что житель города подорвался на противопехотной мине «Лепесток», заложенной боевиками ВСУ.

Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине «Лепесток»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По неосторожности одного из наших жителей произошёл очередной несчастный случай, связанный с боевыми действиями и их последствиями. От мины «Лепесток» получил ранения мужчина 1990 года рождения», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что происшествие произошло в черте города, в частном секторе.

Для предупреждения подобных инцидентов глава Первомайска поручил профильным службам разместить наглядную информацию о минах типа «Лепесток» в людных местах и оповещать об опасности граждан через СМИ.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Донецке.

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