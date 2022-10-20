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13 минут назад

В отношении Алексея Навального возбудили новое дело

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Адвокат заявил о возбуждении нового дела о призывах к терроризму и реабилитации нацизма в отношении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом в четверг, 20 октября, сообщает «Интерфакс».

В отношении Навального возбудили новое дело
Фото: ТАССТАСС

Дело возбудил Следственный комитета России (СКР). Навального подозревают в публичных призывах к экстремизму и терроризму, пропаганде терроризма, финансированию экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

14 июня стало известно, что Навального этапировали в колонию строгого режима во Владимирской области. До этого он содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.

Происшествия,Алексей Навальный,Следственный комитет,
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