Названа новая версия смертельного ДТП с участием Большовой

ДТП с участием актрисы театра и кино Анны Большовой произошло 14 октября в Калужской области. По предварительным данным полиции, артистка сбила женщину. Последняя скончалась на месте до приезда медиков. Семья погибшей собирается судиться с Большовой. При этом местные жители допускают, что к моменту ДТП женщина якобы уже была мертва. Рассказываем подробности и разбираемся в версиях произошедшей трагедии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Она ни в чем не виновата"

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Поздно вечером 14 октября в деревне Грачевке Калужской области произошло ДТП с участием актрисы театра и кино Анны Большовой.

Отмечается, что пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. По факту аварии полиция начала проверку. В частности, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Об обстоятельствах ДТП рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Именно там работает Большова.

По его словам, авария произошла в кромешной темноте. Большова в последнюю минуту увидела выскочившую на дорогу в неположенном месте женщину, уточнил Варшавер. При этом артистка ехала по дороге со скоростью 4–5 километров в час, добавил он, "как пешком шла". Варшавер также отметил, что актриса сильно переживает из-за произошедшего. В "Ленкоме" также утверждают, что артистка не скрывалась с места, а сама вызвала полицию и скорую.

По данным газеты "Московский комсомолец", Большова купила авто в 2013 году и за время владения машиной 100 раз нарушала ПДД. Причем большинство штрафов ей якобы выписаны за нарушение скорости. Издание отмечает, что нередко артистку штрафовали в Калужской области, куда она регулярно ездит в загородный дом. Только за этот год ей, предположительно, выписали 22 штрафа. Последнее нарушение ПДД якобы зафиксировали 10 октября в столице, за четыре дня до трагедии.

Что говорят родственники?

Погибшей оказалась 31-летняя местная жительница Олеся, сообщает газета "Известия". У нее осталось два маленьких ребенка. Местные жители рассказали, что в настоящий момент детей забрали к себе родственники. По их словам, погибшая несколько лет не жила в деревне Грачевке, однако иногда приезжала к сестрам погостить.

Семья Олеси намерена подать в суд на Большову. Об этом в интервью журналистам рассказала сестра погибшей Виктория Желтова. Желтова рассказал, что незадолго до аварии ее сестра проводила время с детьми. Затем супруг отвез Олесю в Грачевку.

"Гражданский муж, по его словам, отвез ее в деревню к сестре. Но он не повез ее к сестре налево, а повез направо, где темнота, и оставил ее там. Да, она была в нетрезвом состоянии", – подтвердила женщина.

При этом другая родственница погибшей – Наталья Тюренкова, наоборот, призвала не спешить с выводами.

"Откуда такая уверенность, что ее сбила актриса? Дело еще идет, кто виноват в этом, разберется следствие. Но нам известнее, как все было на самом деле", – подчеркнула она.

Сбили или избили?

Косвенным виновником трагедии мог стать гражданский муж Олеси, предположил ее бывший одноклассник Дмитрий.

"Родственники, друзья на похоронах говорят, что в тот день муж написал ее сестре, что выбросил ее в деревне пьяную, он якобы с ней поссорился", – сказал мужчина, добавив, что сожитель якобы регулярно избивал женщину, о чем та нередко рассказывала друзьям и знакомым.

Местные жители даже допускают, что женщина могла погибнуть до того, как попала под колеса Большовой. Об этом они сообщили журналистам РЕН ТВ.