В Геленджике провели внезапные учения со стрельбой в школе

«Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке. А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии. <…> Кто ответит за то, что мой ребенок сегодня видел, как мужчина в маске стрелял в потолок над учительницей?» - спросила другая пользовательница.