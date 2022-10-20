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19 минут назад

В Геленджике провели внезапные учения со стрельбой в школе

Мария Иванова

Росгвардия провела в школе номер один Геленджика антитеррористические учения со стрельбой. Как сообщает Telegram-канал Baza, родителей предупреждали лишь об учебной эвакуации.

В Геленджике провели внезапные учения со стрельбой в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает Baza, в рамках учений в классы зашли люди в масках, которые «палили в потолок над учителями и детьми». На записи с учений, опубликованной в СМИ, видно, что во двор школы забежал сотрудник Росгвардии с автоматом, преследовавший условного террориста.

Жалобы родителей появились в Telegram-канале главы администрации Геленджика Алексея Богодистова.

«Предупредили за пол часа, что будут учения ЭВАКУАЦИИ, но то, что будут стрелять и терроризм отрабатывать - никто не знал!!! А завтра прийдут реальные террористы, а дети будут думать, что это учения», - написала одна из пользовательниц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке. А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии. <…> Кто ответит за то, что мой ребенок сегодня видел, как мужчина в маске стрелял в потолок над учительницей?» - спросила другая пользовательница.

Богодистов пообещал разобраться в ситуации.

«Согласен с Вами. Не то время сейчас для такой спонтанности. Разберемся», - написал он в ответ.

По словам родителей, в управлении образования им сказали, что «все должно было быть спонтанно, чтобы дети научились себя вести в таких ситуациях».

Происшествия,Алексей Богодистов,Росгвардия,
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