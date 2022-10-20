Адвокат назвал самый негативный сценарий в деле о ДТП с Большовой

Адвокат Сергей Жорин назвал самый негативный сценарий в вопросе возможного ДТП с актрисой Анной Большовой. Как сообщает NEWS.ru, он отметил, что строить прогнозы касательно виновника смертельной аварии пока неправильно, поскольку подробной информации об инциденте пока нет, однако по имеющимся фактам полиция может возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Жорин напомнил, что максимальное наказание по этой статье составляет 5 лет лишения свободы, однако при тех обстоятельствах, что известны на данный момент, тюремного срока можно избежать.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД, однако имя участника аварии правоохранители не раскрыли.