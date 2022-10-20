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1 час назад

Адвокат назвал самый негативный сценарий в деле о ДТП с Большовой

Никита Бородкин

Адвокат Сергей Жорин назвал самый негативный сценарий в вопросе возможного ДТП с актрисой Анной Большовой. Как сообщает NEWS.ru, он отметил, что строить прогнозы касательно виновника смертельной аварии пока неправильно, поскольку подробной информации об инциденте пока нет, однако по имеющимся фактам полиция может возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Адвокат назвал самый негативный сценарий в деле о ДТП с Большовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жорин напомнил, что максимальное наказание по этой статье составляет 5 лет лишения свободы, однако при тех обстоятельствах, что известны на данный момент, тюремного срока можно избежать.

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Напомним, что смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД, однако имя участника аварии правоохранители не раскрыли.

По данным Telegram-канала Baza, за рулем якобы находилась Большова. Она была трезва, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова позвонила врачам и в полицию.

Происшествия,Анна Большова,Сергей Жорин,
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