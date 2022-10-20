Шетландские острова остались без связи из-за повреждения кабеля

Жители Шетландских островов на северо-востоке Шотландии остались без интернета и телефонной связи из-за повреждения кабельных линий. Об этом в четверг сообщила местная полиция.

"Инженеры работают над тем, чтобы устранить неполадки, вызванные полным отключением связи на Шетландских островах из-за повреждения основной линии. Телефоны, интернет и компьютеры не работают", - сказано в заявлении правоохранительных органов.

Шетландские острова представляют собой архипелаг из более чем 100 островов, расположенных между Атлантическим океаном и Северным морем, из которых заселены 16. Общая численность населения составляет около 23 тыс. человек. На самом крупном по площади острове Мейнленд расположен административный центр архипелага Леруик.