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11 минут назад

Шетландские острова в Шотландии остались без интернета из-за повреждения кабельных линий

ТАСС

Жители Шетландских островов на северо-востоке Шотландии остались без интернета и телефонной связи из-за повреждения кабельных линий. Об этом в четверг сообщила местная полиция.

Шетландские острова остались без связи из-за повреждения кабеля
Фото: WIkipediaWIkipedia

"Инженеры работают над тем, чтобы устранить неполадки, вызванные полным отключением связи на Шетландских островах из-за повреждения основной линии. Телефоны, интернет и компьютеры не работают", - сказано в заявлении правоохранительных органов.

Шетландские острова представляют собой архипелаг из более чем 100 островов, расположенных между Атлантическим океаном и Северным морем, из которых заселены 16. Общая численность населения составляет около 23 тыс. человек. На самом крупном по площади острове Мейнленд расположен административный центр архипелага Леруик.

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