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59 минут назад

СБУ задержала украинского блогера из-за фиксации последствий обстрела

Lenta.ru

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании украинского блогера, заснявшего и выложившего в интернет видео с последствиями российского ракетного обстрела Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС) в Ивано-Франковске. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале СБУ.

СБУ задержала украинского блогера из-за фиксации последствий обстрела
Фото: Служба безпеки УкраїниСлужба безпеки України

«Блогер отснял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем Telegram-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ отметили, что задержанный не является корректировщиком и не намеревался содействовать врагу, однако напомнили о законодательном запрете на фиксацию результатов обстрелов на фото и видео.

Ранее председатель областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук сообщила, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области получила серьезные повреждения после обстрела. Она уточнила, что были разрушены очень сложные объекты ТЭС, на восстановление которых необходимо большое количество времени.

Происшествия,СБУ,
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