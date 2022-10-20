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32 минуты назад

Актриса Анна Большова сбила женщину

Алиса Селезнёва

Актриса театра и кино Анна Большова на своей иномарке сбила женщину в Калужской области, пострадавшая умерла от полученных травм. Об этом со ссылкой на источник в региональном ГИБДД сообщает Telegram-канал Baza.

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, ДТП произошло ночью 14 октября. Актриса в момент смертельного происшествия была трезва и находилась одна в машине.

Источник в ГИБДД пояснил Baza, что, вероятно, Анна Большова не увидела в темноте пешехода.

«Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую», - рассказал он, отметив, что пострадавшая умерла до приезда врачей.

Заслуженная артистка России Анна Большова получила известность, сыграв с Николаем Караченцовым в телепостановке «Юнона и Авось». Она также известна своими ролями в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед».

Происшествия,Общество,Анна Большова,ГИБДД,
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