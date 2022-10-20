Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Актриса театра и кино Анна Большова на своей иномарке сбила женщину в Калужской области, пострадавшая умерла от полученных травм. Об этом со ссылкой на источник в региональном ГИБДД сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, ДТП произошло ночью 14 октября. Актриса в момент смертельного происшествия была трезва и находилась одна в машине.
Источник в ГИБДД пояснил Baza, что, вероятно, Анна Большова не увидела в темноте пешехода.
«Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую», - рассказал он, отметив, что пострадавшая умерла до приезда врачей.
Заслуженная артистка России Анна Большова получила известность, сыграв с Николаем Караченцовым в телепостановке «Юнона и Авось». Она также известна своими ролями в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед».