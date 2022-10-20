В Москве на детской площадке нашли тело 15-летнего школьника

Ранее сообщалось, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе Чукотки найдены тела двух мужчин и женщины. На береговой полосе в устье этой реки в 2 км к югу от села Хатырка Анадырского района было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Позднее на береговой полосе правого берега Хатырки в 1 км вверх по течению реки было найдено тело мужчины 1989 года рождения.