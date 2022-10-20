В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
38 минут назад

В Москве на детской площадке нашли тело 15-летнего школьника

Газета.Ru

В Москве нашли тело 15-летнего местного жителя, пишет издание mk.ru.

В Москве на детской площадке нашли тело 15-летнего школьника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на юге столицы во дворе дома по улице Харьковская. Тело ребенка заметили на детской площадке. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе Чукотки найдены тела двух мужчин и женщины. На береговой полосе в устье этой реки в 2 км к югу от села Хатырка Анадырского района было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Позднее на береговой полосе правого берега Хатырки в 1 км вверх по течению реки было найдено тело мужчины 1989 года рождения.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители