В Москве на детской площадке нашли тело 15-летнего школьника

В Москве нашли тело 15-летнего местного жителя, пишет издание mk.ru.
Инцидент произошел на юге столицы во дворе дома по улице Харьковская. Тело ребенка заметили на детской площадке. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе Чукотки найдены тела двух мужчин и женщины. На береговой полосе в устье этой реки в 2 км к югу от села Хатырка Анадырского района было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Позднее на береговой полосе правого берега Хатырки в 1 км вверх по течению реки было найдено тело мужчины 1989 года рождения.