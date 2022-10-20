Стали известны сроки восстановления дома в Ейске

Восстановительные работы поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске завершатся в мае 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Он уточнил, что по заключению экспертов, общая площадь восстановления составляет более 7 тысяч кв. м, при этом третий подъезд будут разбирать полностью, а второй и четвертый — частично.

«Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное соблюсти все меры безопасности», - написал Кондратьев.

По его словам, завершить основные восстановительные работы планируется в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года. Он также поручил главе района еще раз связаться со всеми пострадавшими. На протяжении всего срока восстановления дома, жильцы будут размещены в пунктах временного проживания с максимальным комфортом.