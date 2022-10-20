Ученый Луканин приговорен к 7,5 года лишения свободы за госизмену

64-летнего ученого из Томска Александра Луканина приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он обвиняется в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Томской области в четверг.

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Решение вынесено Томским областным судом. Ему назначили наказание без штрафа с ограничением свободы на два года.

Луканин был арестован около двух лет назад – в начале октября 2020 года. Его подозревали в передаче КНР секретных российских разработок, которые связаны с альтернативными источниками питания. Луканин был доставлен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Луканин ранее работал в Томском политехническом университете, свидетельствуют данные из открытых источников. Позднее он трудоустроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. Там он и группа ученых разрабатывали высоковольтные источники питания. Луканина по достижении пенсионного возраста пригласили работать в Шэньянский университет в Китае.