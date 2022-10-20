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21 минуту назад

Суд приговорил ученого Луканина к 7,5 года лишения свободы за госизмену

Москва24

Ученый из Томска Александр Луканин получил 7,5 года лишения свободы по уголовному делу о госизмене. Соответствующее решение вынес Томский областной суд, сообщает ТАСС.

Ученого Луканина приговорили к 7,5 года лишения свободы за госизмену
Фото: ТАССТАСС

"За совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и с применением статьи 64 УК РФ ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа с ограничением свободы на 2 года", – заявили в пресс-службе судейского сообщества Томской области.

Александр Луканин был арестован в начале октября 2020 года и доставлен в столичное СИЗО "Лефортово". По информации источников, 64-летнему ученому предъявили обвинение в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Павла Пищулина в рамках уголовного дела о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством против безопасности России (статья 275.1 УК РФ).

Отмечалось, что следствие не увидело в действиях Пищулина признаков госизмены. Подробности дела не раскрываются из-за наличия в нем материалов с грифом "секретно".

Происшествия,Павел Пищулин,СИЗО "Лефортово",
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