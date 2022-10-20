Ученого Луканина приговорили к 7,5 года лишения свободы за госизмену

"За совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и с применением статьи 64 УК РФ ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа с ограничением свободы на 2 года", – заявили в пресс-службе судейского сообщества Томской области.