В Якутии около жилого дома нашли расчлененное тело женщины

В Якутии местные жители нашли расчлененное тело женщины около мусорных баков. Об этом пишет анонимный пользователь в группе «Новости Якутия» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел около жилого дома на улице Лермонтова в Якутске. Останки заметили прохожие и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета уточнили, что на данный момент следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия.
Подписчики паблика также уточнили, что силовики, по предварительной информации, уже задержали подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого. Обвиняемый распивал алкоголь с потерпевшим, произошла ссора, и злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом в шею. Тот скончался на месте. Нападавший затем расчленил тело убитого, покинул квартиру и переехал в другой округ Подмосковья.