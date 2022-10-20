В Якутии около жилого дома нашли расчлененное тело женщины

В Якутии местные жители нашли расчлененное тело женщины около мусорных баков. Об этом пишет анонимный пользователь в группе «Новости Якутия» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел около жилого дома на улице Лермонтова в Якутске. Останки заметили прохожие и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета уточнили, что на данный момент следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия.

Подписчики паблика также уточнили, что силовики, по предварительной информации, уже задержали подозреваемого.