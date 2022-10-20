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1 час назад

В Якутии около жилого дома нашли расчлененное тело женщины

Газета.Ruиещё 1

В Якутии местные жители нашли расчлененное тело женщины около мусорных баков. Об этом пишет анонимный пользователь в группе «Новости Якутия» в соцсети «ВКонтакте».

В Якутии около жилого дома нашли расчлененное тело женщины
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел около жилого дома на улице Лермонтова в Якутске. Останки заметили прохожие и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета уточнили, что на данный момент следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия.

Подписчики паблика также уточнили, что силовики, по предварительной информации, уже задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого. Обвиняемый распивал алкоголь с потерпевшим, произошла ссора, и злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом в шею. Тот скончался на месте. Нападавший затем расчленил тело убитого, покинул квартиру и переехал в другой округ Подмосковья.

Происшествия,Следственный комитет,
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