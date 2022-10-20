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50 минут назад

Грузовик насмерть задавил своего водителя в Москве

Мослентаиещё 4

Грузовой автомобиль марки «МАЗ» насмерть задавил своего водителя на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Грузовик насмерть задавил своего водителя в Москве
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «МАЗ» остановился на улице Медынская в районе дома 4 корпус 2 по причине технической неисправности и вышел на проезжую часть», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, из-за отсутствия контроля грузовик самопроизвольно начал движение назад и совершил наезд на водителя, находившегося справа от него, после чего столкнулся с припаркованным без водителя автомобилем Hyundai Porter. В результате происшествия водитель большегруза скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что мусоровоз насмерть задавил трехлетнюю девочку в Подмосковье.

Происшествия,ГИБДД,
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