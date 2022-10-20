Грузовик насмерть задавил своего водителя в Москве

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «МАЗ» остановился на улице Медынская в районе дома 4 корпус 2 по причине технической неисправности и вышел на проезжую часть», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, из-за отсутствия контроля грузовик самопроизвольно начал движение назад и совершил наезд на водителя, находившегося справа от него, после чего столкнулся с припаркованным без водителя автомобилем Hyundai Porter. В результате происшествия водитель большегруза скончался на месте.