Bild: в Германии подожгли приют для украинских беженцев

Неизвестные подожгли в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии приют для беженцев с Украины. В результате пожара никто не пострадал. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

По данным издания, огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса "Шефербек" в среду около 21:20 (22:20 мск). Языки пламени быстро добрались до тростниковой крыши дома, которая сразу же загорелась.

В здании с марта этого года размещены 14 украинских беженцев. Кроме того, на месте находились три сотрудника Германского общества Красного Креста.

"По данным на настоящий момент все 14 обитателей покинули учреждение. С тремя сотрудниками ничего не случилось", - сообщил представитель местных властей.

Как пишет Bild, полиция исходит из того, что был совершен поджог. За день до ЧП на входе в здание неизвестные нарисовали свастику.