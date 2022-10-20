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14 минут назад

Bild: на севере Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев

ТАСС

Неизвестные подожгли в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии приют для беженцев с Украины. В результате пожара никто не пострадал. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

Bild: в Германии подожгли приют для украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса "Шефербек" в среду около 21:20 (22:20 мск). Языки пламени быстро добрались до тростниковой крыши дома, которая сразу же загорелась.

В здании с марта этого года размещены 14 украинских беженцев. Кроме того, на месте находились три сотрудника Германского общества Красного Креста.

"По данным на настоящий момент все 14 обитателей покинули учреждение. С тремя сотрудниками ничего не случилось", - сообщил представитель местных властей.

Как пишет Bild, полиция исходит из того, что был совершен поджог. За день до ЧП на входе в здание неизвестные нарисовали свастику.

На месте до утра четверга работали 120 пожарных. Беженцев разместили в других приютах.

Происшествия,Международный комитет Красного Креста,
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