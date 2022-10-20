Россиянка организовала финансовую пирамиду на миллионы рублей

Жительница Барнаула организовала финансовую пирамиду на 188 миллионов рублей и была приговорена к пяти годам колонии. Алтайский суд признал ее виновной в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России.

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«Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды»

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы обвиняемая, представляясь риелтором, убеждала своих друзей и знакомых брать в банках кредиты и передавать деньги в ее распоряжение под предлогом инвестиций в строящееся жилье.

Для придания вида законности своих действий злоумышленница недолгое время выплачивала проценты за пользование заемными средствами. Кроме того, она направляла деньги на возмещение долговых обязательств перед другими гражданами, передавшими ей средства, и оплату полученных ими кредитов, тем самым обеспечивая привлечение в «пирамиду» новых людей.

«За указанный период времени от мошеннических действий осужденной пострадало 154 человека, а сумма похищенных средств составила более 188 млн рублей», — сообщили в СК.

В ходе предварительного следствия женщина вину не признала. Ее осудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).