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6 минут назад

Россиянин получил срок за убитого ножом знакомого

Lenta.ru

В Хабаровске к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима приговорили россиянина, убившего своего знакомого. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин получил срок за убитого ножом знакомого
Фото: СК РФСК РФ

По данным следствия, 8 июня осужденный находился в квартире своего товарища на улице Совхозная. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гость затеял с хозяином ссору, а затем зарезал знакомого, нанеся ему несколько ударов ножом в грудь. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления, рассказали в СКР.

18 октября сообщалось, что в Орехово-Зуево пенсионер зарезал 85-летнюю жену из-за ссоры и спрятал ее тело на балконе.

Происшествия,Следственный комитет,
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