Россиянин получил срок за убитого ножом знакомого

В Хабаровске к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима приговорили россиянина, убившего своего знакомого. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: СК РФ СК РФ

По данным следствия, 8 июня осужденный находился в квартире своего товарища на улице Совхозная. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гость затеял с хозяином ссору, а затем зарезал знакомого, нанеся ему несколько ударов ножом в грудь. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления, рассказали в СКР.