Банда отрубила россиянину руку мачете

В Иркутской области объявили в Федеральный розыск главаря ОПГ, члены которой жестоко избили местного мужчину, отрезали ему кисть руки мачете и несколько раз выстрелили в ноги.

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По данным иркутского СУ СКР, 1 сентября четыре бандита жестоко избили свою жертву, угрожали ему мачете и огнестрельным оружием. После этого ему отрезали кисть руки и несколько раз выстрелили по ногам. Жертве удалось спастись и выжить. Причины нападения не разглашаются.

Двоих бандитов уже арестовали. Им вменяют покушение на убийство, по части 2 статьи 105 УК РФ.

Установлена личность организатора преступной группировки. Это 35-летний Миро Усубович Мироян.