В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

"Четыре перелома черепа": Прилучный в суде рассказал о нападении в Калининграде

Елена Прошина

Актер Павел Прилучный, которого в 2020 году избили в Калининграде, выступил 19 октября в суде. Он заявил, что во время инцидента был трезв и не знает причину нападения. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об употреблении в момент произошедшего спиртных или энергетических напитков, актер опроверг данную версию, сказав, что был абсолютно трезв. Также Прилучный заявил, что не знает причину нападения на себя, ведь конфликта между ним и напавшим не было.

По словам актера, мужчина напал на него сзади и нанес около десяти ударов. Первый удар пришелся в затылок из-за чего он упал, а остальные в лицо, рассказал он.

Прилучный сменил имидж ради нового проекта

«После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — отметил Прилучный, добавив, что в ходе лечения ему провели несколько операций.

Напомним, что инцидент с участием актера произошел 21 ноября 2020 года в одном из ночных клубов Калининграда. Обвиняемым по делу проходит его владелец Владимир Семенов. В отношении него возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Семенов частично признал свою вину, но заявил, что нанес лишь один удар, который не мог привести к описанным Прилучным травмам.

Происшествия,Видео,Владимир Семенов,Павел Прилучный,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители