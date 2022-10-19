Актер Павел Прилучный, которого в 2020 году избили в Калининграде, выступил 19 октября в суде. Он заявил, что во время инцидента был трезв и не знает причину нападения. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос об употреблении в момент произошедшего спиртных или энергетических напитков, актер опроверг данную версию, сказав, что был абсолютно трезв. Также Прилучный заявил, что не знает причину нападения на себя, ведь конфликта между ним и напавшим не было.
По словам актера, мужчина напал на него сзади и нанес около десяти ударов. Первый удар пришелся в затылок из-за чего он упал, а остальные в лицо, рассказал он.
«После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — отметил Прилучный, добавив, что в ходе лечения ему провели несколько операций.
Напомним, что инцидент с участием актера произошел 21 ноября 2020 года в одном из ночных клубов Калининграда. Обвиняемым по делу проходит его владелец Владимир Семенов. В отношении него возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Семенов частично признал свою вину, но заявил, что нанес лишь один удар, который не мог привести к описанным Прилучным травмам.