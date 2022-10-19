Актер Павел Прилучный, которого в 2020 году избили в Калининграде, выступил 19 октября в суде. Он заявил, что во время инцидента был трезв и не знает причину нападения. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об употреблении в момент произошедшего спиртных или энергетических напитков, актер опроверг данную версию, сказав, что был абсолютно трезв. Также Прилучный заявил, что не знает причину нападения на себя, ведь конфликта между ним и напавшим не было.

По словам актера, мужчина напал на него сзади и нанес около десяти ударов. Первый удар пришелся в затылок из-за чего он упал, а остальные в лицо, рассказал он.

«После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — отметил Прилучный, добавив, что в ходе лечения ему провели несколько операций.