В приграничном российском регионе произошло отключение света

Часть города Белгорода Белгородской области осталась без cвета. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 19 октября.

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«Произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения», — написал он и уточнил, что без света остались улица Губкина и бульвар Первого Салюта.

По словам Гладкова, аварийные службы уже на месте, им потребуется около полутора часов на переподключение электричества.

13 октября на многоэтажку на улице Губкина в Белгороде упал обломок ракеты. Местные жители публиковали кадры с места происшествия.