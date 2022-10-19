В приграничном российском регионе произошло отключение света

Часть города Белгорода Белгородской области осталась без cвета. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 19 октября.
«Произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения», — написал он и уточнил, что без света остались улица Губкина и бульвар Первого Салюта.
По словам Гладкова, аварийные службы уже на месте, им потребуется около полутора часов на переподключение электричества.
13 октября на многоэтажку на улице Губкина в Белгороде упал обломок ракеты. Местные жители публиковали кадры с места происшествия.
Комментируя произошедшее, губернатор Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел российского региона, работала система противовоздушной обороны (ПВО).