В Краснокаменске 8-летняя девочка выпала из окна квартиры

В Забайкальском крае 8-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Следственного управления по региону. Инцидент произошел 19 октября 2022 года в одном из многоэтажных домов Краснокаменска.

По предварительным данным, ребенок находился дома один и выпал из окна во время игры. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту случившегося ведомство организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.