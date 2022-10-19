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25 минут назад

В Краснокаменске 8-летняя девочка выпала из окна квартиры

Газета.Ruиещё 1

В Забайкальском крае 8-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Следственного управления по региону. Инцидент произошел 19 октября 2022 года в одном из многоэтажных домов Краснокаменска.

В Краснокаменске 8-летняя девочка выпала из окна квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, ребенок находился дома один и выпал из окна во время игры. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту случившегося ведомство организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Проведен осмотр, опрошены пострадавшая девочка, ее родственники, очевидцы, медицинские работники. Запрошены данные в учебном учреждении, направлены документы в органы, обеспечивающие защиту прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Петербурге школьница упала с 25-го этажа.

Происшествия,Следственный комитет,
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