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26 минут назад

Экс-замглавы Минэнерго Тихонова обвиняют в еще одной взятке на 227 млн рублей

Газета.Ru

Бывшего заместителя главы Министерства энергетики Анатолия Тихонова обвиняют в получении еще одной взятки в размере 227 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Экс-замглавы Минэнерго Тихонова обвиняют в еще одной взятке
Фото: ФГБУ «РЭА»ФГБУ «РЭА»

Накануне министр внутренних дел Владимир Колокольцев на выступлении в Госдуме сообщил, что бывший заместитель министра энергетики получил взятку в 227 млн рублей, однако не уточнил имя чиновника. По данным источника, Колокольцев говорил об Анатолии Тихонове.

В настоящий момент не уточняется, является ли этот факт получения взятки основанием для нового расследования, или же эпизодом, не известном СМИ.

Первое судебное заседание по делу Тихонова пройдет 26 октября текущего года.

Ранее следователи назвали замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей в ходе разработки информационной системы ТЭК.

Происшествия,Анатолий Тихонов,Владимир Колокольцев,Госдума,
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